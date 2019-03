VIDEO: Iseldonk versiert gemeentehuis als carnavalsstunt

'Ik vind het echt heel leuk dat ze het gedaan hebben', aldus burgemeester Otwin van Dijk. 'Ik heb het bij de sleuteloverdracht een beetje uitgelokt toen jeugdprinses Quinty zei dat er wel wat meer voor jongeren mocht gebeuren in Oude IJsselstreek. Ze wil eigenlijk graag een jeugdhonk. Toen heb ik aangegeven dat de sleutel ook van het gemeentehuis is en dat ze er wel iets moois van mogen maken. Dat hebben ze nu ook gedaan.'

Bekijk hier beelden van de stunt: (tekst gaat verder na de video)

Ook prins Tom III is tevreden over de geslaagde carnavalsstunt. 'Met carnaval moet je gewoon een ludieke actie doen. Door het idee van jeugdprinses Quinty hebben we dit gedaan.'

Volgens de prins is het nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen dat het gemeentehuis doelwit is tijdens het carnaval. 'Voor het Iseldonkse carnaval, dat nog in de steigers staat, is dit wel uniek. Ik ben blij om te zien dat het de goede kant op gaat.'