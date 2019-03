D66 wil anonieme inleverplekken voor drugsafval, ChristenUnie wuift plan weg

'Als we inleverplekken creëren voorkomen we dat het in natuurgebieden of woonwijken belandt, waar het een groot gevaar oplevert voor de volksgezondheid', stelt Antoon Kanis namens D66. Daarom moeten er op verschillende plekken in Gelderland anonieme inleverplaatsen voor chemisch drugsafval komen. 'Het is belangrijk dat de inleverplaatsen absoluut anoniem zijn en dat de politie er weg blijft. Alleen dan creëren we een veilige plek waar het chemische drugsafval achtergelaten kan worden.'

'Waardeloos plan'

De inleverplekken moeten als het aan D66 ligt onder meer voorzien zijn van een vloeistofdichte bodem en afzuiging. De provincie moet financieel gaan bijdragen, vindt de partij. Maar niet iedereen in de Gelderse politiek kan zich in het plan vinden, zo vindt de ChristenUnie het een waardeloos idee. 'Het gaat om enorm giftige stoffen, daar is nergens een goede plek voor', meent Dirk Vreugdenhil. 'Je speelt alleen maar criminele organisaties in de kaart. Je faciliteert zo de drugsproductie. Dat is in een wereld vol geweld, uitbuiting en gevaren voor de volksgezondheid.'

Nog liever ziet D66 dat xtc in de toekomst wordt gelegaliseerd om criminelen die de drugs produceren buitenspel te zetten. 'Maar dat duurt jaren en zorgt ook voor problemen met internationale verdragen. Daarom komen we nu met dit idee, als oplossing voor de korte termijn', zegt Kanis.

Criminelen aanpakken

De ChristenUnie vindt dat D66 niet het gevolg moet aanpakken, maar de oorzaak. 'Je moet de criminelen die de drugs produceren aanpakken. Anderzijds moet je de loopjongens die vaak kwetsbaar zijn en gebruikt worden beter helpen een nieuw leven op te bouwen. Dat is de oplossing voor het drugsprobleem in Gelderland.'

Beluister hier het gesprek tussen D66 en de ChristenUnie: