200 camper- en caravanbezitters de dupe van hoogoplopende ruzie

Volgens loodseigenaar Gertjan Tomassen heeft verhuurder Cees van Oostrum al lange tijd niet betaald. Hij weigert daarom de camper- en caravanbezitters toegang te geven tot hun eigendom. Jannes Douma baalt als een stekker. 'Ik ben erg teleurgesteld in de situatie, de afgelopen drie jaar zijn we met Van Oostrum steeds verhuisd van locatie naar locatie en dan krijgen we ook nog eens dit gedonder.' Hij is daarom alle vertrouwen kwijt en hoopt dat hij zijn camper snel weer terugkrijgt.

Ook belangenbehartiger NKC heeft zich in de discussie gemengd. 'Dit kan natuurlijk echt niet. De eigenaar van de loods moet gewoon toegang geven tot de spullen van deze mensen en meneer Douma. Dat de eigenaar en de verhuurder een conflict hebben, mag nooit uitgevochten worden met de consument, deze is nu echt de dupe', zegt NKC-directeur Stan Stolwerk. 'Daarnaast is het ook nog zo dat er heel veel mensen de loods niet uit kunnen, maar er zijn ook mensen die de loods niet in kunnen met hun camper of caravan en die komen nu ook in de problemen.'

De tekst gaat verder onder de video.

'Er komt een oplossing'

Carivan-eigenaar Van Oostrum was slecht bereikbaar voor een reactie. Een verslaggever van Omroep Gelderland heeft daarom bij zijn thuisadres aangebeld. Van Oostrum gaf de volgende reactie: 'Ik ben bezig met het zoeken naar een oplossing. Ook ga ik weer met Tomassen in gesprek om een oplossing te zoeken. Het probleem is dat een investeerder zich heeft teruggetrokken die garant stond voor de huur aan Tomassen, hierover zijn wij [Van Oostrum en Tomassen, red.] in gesprek.'

Volgens Tomassen, tevens eigenaar van een eendenslachterij, zit de vork anders in de steel: 'Het hek van het terrein zit inderdaad dicht. Sinds september vorig jaar heb ik geen euro ontvangen van de heer Van Oostrum. Mensen kunnen hun camper krijgen als ze mij 600 euro betalen. Dat geld mag Van Oostrum aan ze geven.'