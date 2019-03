Vastentijd: 'Geen Netflix en je partner opnieuw ontdekken'

Traditioneel begint na het carnaval de vastentijd en het halen van een askruisje op Aswoensdag. Tot Pasen eten mensen soberder en is er meer aandacht voor gebed en bezinning. Maar uit onderzoek van Omroep Gelderland komt naar voren dat er in onze provincie nog maar weinig wordt gevast.

Door: Pia Dijkstra en Ruben van der Scheer

Uit ons onderzoek blijkt dat slechts vijf procent van de Gelderlanders wel eens heeft gevast. Ook onder gelovigen is het geen vaak voorkomend geloofsgebruik: ongeveer één op de acht gelovige Gelderlanders vast, of heeft wel eens gevast.

Iemand die nog wel vast, en veel, is Wladimir Timmer. Hij is diaken bij de Russisch Orthodoxe kerk in Nijmegen en vast in totaal bijna de helft van elk jaar. 'Ik vast sowieso elke woensdag en vrijdag in een normale week en verder nog vier periodes in het jaar, waarbij de periode tot Pasen de belangrijkste is.'

Heb een tijd geen seks en leer elkaar opnieuw kennen

Wladimir Timmer krijgt door het vasten een diepere waardering voor de dingen die hij heeft, legt hij uit. Vasten betekent voor hem dat hij geen dierlijke producten eet, geen olie, geen alcohol drinkt en ook geen seks heeft. 'Er zijn mensen die, als ze lange tijd samen zijn, uitgekeken raken op elkaar. Dan zijn ze toe aan iets nieuws. Door te vasten, heb ik de kans mijn vrouw steeds opnieuw te leren kennen. Door te vasten kun je dat nieuwe zoeken in je eigen partner.'

Ook dominee Wilma Hartogsveld van de protestantse gemeente in Lent denkt dat vasten een mens veel goed kan doen, maar volgens haar kun je het ook kleiner houden. 'Je kunt bijvoorbeeld zeggen; ik wil de komende tijd niet meer elke avond netflixen, of ik ga tijd maken om vaker te bellen met mensen die me dierbaar zijn maar die ik weinig spreek. Of je kunt een periode niet drinken of niet snoepen.'

Supportgroep

De dominee zelf gaat proberen om tot Pasen elke doordeweekse ochtend naar het ochtendgebed te gaan. 'Ik wil graag meer tijd maken voor bezinning in mijn vastentijd.' Omdat het best lastig kan zijn om je aan goede voornemens te houden, heeft dominee Wilma Hartogsveld een soort supportgroepje opgericht. 'We willen de komende periode in elk geval aan het begin, halverwege en aan het eind een keer bij elkaar komen, om elkaar te steunen en ervaringen te delen.'

En u?

Uit ons onderzoek blijkt dat als Gelderlanders vasten, ze dan vooral anders eten. 'Ik vast de hele dag op het moment dat ik er voor kies of dat het bij ons in de kerk vastentijd is. Momenteel heb ik een persoonlijke vastentijd van 21 dagen. Ik eet geen vast voedsel, drink wel groentesappen. En ik lees, bid en mediteer elke dag', vertelt een van de deelnemers.

Voor een ander is vasten: 'Niet teveel eten en alleen datgene eten wat ook een ander heeft om te eten.' Weer een ander zegt: 'Vroeger in de vastentijd kregen we geen snoep of koek en vrijdags geen vlees. In die tijd stopten we het snoep dat we kregen in een vastentrommeltje en mochten dat met Pasen pas opeten.'

Zondag begint bij Omroep Gelderland het programma Ik Geloof in Gelderland, over religie in onze provincie. Voor die serie deden wij een uitgebreid en representatief onderzoek naar hoe mensen geloven in Gelderland. Een deel van dat onderzoek ging over vasten; mede daarop is dit artikel gebaseerd.