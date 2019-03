'Jongerenoverlast in Wezep is moeilijk aan te pakken'

De overlast van jongeren rond het Meidoornplein in Wezep is een complex probleem en is moeilijk aan te pakken. Dat is de boodschap die waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff maandagavond overbracht aan bezorgde omwonenden van het plein.

Zo'n veertig omwonenden kwamen bij elkaar om met ondernemers, de gemeente en de politie de problemen rond het Meidoornplein te bespreken. 'Het was een prettige en open bijeenkomst. De omwonenden en ondernemers hebben duidelijk uitgelegd wat de problemen zijn en welke overlast zij ervaren', vertelt Snijder-Hazelhoff. 'En wij hebben uitgelegd wat we doen en wat we kunnen. Het aanpakken van de overlast is namelijk niet zo makkelijk.'

Waterbedeffect

De omwonenden verklaarden tegenover de waarnemend burgemeester vooral last te hebben van lawaai, hard rijdende brommers en groepen jongeren die voorbijgangers intimideren. 'Vooral het lawaai en de angst voor de groepen die zich voornamelijk in het weekend op het plein begeven, vormen een probleem.'

Een van de maatregelen waar de gemeente over nadenkt is een alcohol- en drugsverbod voor het plein. 'Maar dat zorgde juist voor angst bij de omwonenden en middenstanders. Zij zijn bang voor een waterbedeffect, waarbij de problemen zich verplaatsen. Daar moeten we voor oppassen'.

Dertig jongeren

De jeugd die de bron van de ellende is, was niet bij het overleg. De groep bestaat uit zo'n 30 jongeren van 14 tot 18 jaar die in wisselende samenstelling rondhangen op het Meidoornplein. Snijder-Hazelhoff is wel van plan te praten met hen. 'We willen ook van hen weten wat anders moet. Maar het is moeilijk hen te bereiken, jongerenwerkers doen hun best maar zien dat de groep niet vaak aanwezig is bij evenementen die georganiseerd worden.'

Snijder-Hazelhoff zegt de komende tijd met de politie, wethouder en jongerenwerkers in gesprek te gaan om tot een aanpak van de overlast te komen.



