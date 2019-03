'Ja, fouten gemaakt, maar bij Laborijn werken ook mensen met hart voor de cliënten'

De wethouder, die ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van Laborijn, betoogde dat er sprake is van een cultuuromslag bij Laborijn, 'maar dat gaat niet van de ene op de andere maand', stelde Wikkerink. 'Het dagelijks bestuur heeft na de brief van De Rooie Vrouwen slagvaardig gehandeld. Ik had wel liever gezien dat de Rooie Vrouwen de klachten in een gesprek hadden toegelicht in plaats van in een brief.'

Uitkeringen niet betaald

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek hebben in de bewuste brief geklaagd over de werkwijze binnen Laborijn. Zo zouden uitkeringen niet betaald worden en wordt er bij huisbezoeken bij cliënten op de inhoud van koelkasten gecontroleerd. Cliënten moeten ook verantwoorden hoe vaak ze douchen. Er zijn meer dan honderd klachten binnengekomen bij het meldpunt dat is ingericht door De Rooie vrouwen.

Zie ook: Opnieuw Kamervragen over 'vernederende controles' sociale dienst Laborijn

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft een motie aangenomen om een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de klachten over Laborijn te laten kijken. Doetinchem - de sociale dienst werkt voor Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek - heeft die motie afgewezen en laat het over aan het dagelijks bestuur, dat een onafhankelijk bureau wil inschakelen. De Aaltense gemeenteraad buigt zich 19 maart over de motie.

'Structureel fouten of incidenten?'

Het dagelijks bestuur van Laborijn heeft dinsdag met drie bedrijven gesproken die in aanmerking komen om het onderzoek naar de werkwijze binnen Laborijn op zich te nemen, zo maakte Wikkerink bekend. 'De drie bureaus hebben ervaring met deze onderzoeken. Worden er structureel fouten gemaakt of zijn het incidenten? Dat moet onderzocht worden', aldus Wikkerink.

Zie ook: Sociale dienst Laborijn herkent 'wantrouwen en angst' bij cliënten niet

Het college van B en W van Aalten schaart zich achter het standpunt van Doetinchem om het onderzoek naar de werkwijze binnen Laborijn over te laten aan het dagelijks bestuur van de sociale dienst, daar waar Oude IJsselstreek opteert voor een onafhankelijke onderzoekscommissie. Zoals gezegd is het 19 maart de beurt aan de gemeenteraad van Aalten om zich over de kwestie uit te spreken.