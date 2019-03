40 dagen zonder alcohol vooral goed voor 55-plussers

Veel ouderen in de Achterhoek drinken meer alcohol dan goed voor hen is, maar zien dit zelf vaak niet als een probleem. Dat zegt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De campagne 'Ik Pas - 40 dagen zonder alcohol' richt zich daarom dit jaar dan ook vooral op de 55-plussers.

Het alcoholgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De ouderen van nu hebben vaak veel vrije tijd, veel te besteden en zijn van vroeger uit gewend om bij sociale bezigheden - maar ook thuis - alcohol te drinken. In de Achterhoek wordt bovendien nog iets meer gedronken dan elders.

Helemaal niet drinken

Eerder was je een overmatige drinker als je als vrouw 14 glazen of meer per week dronk en als man 21 of meer. Tegenwoordig ben je al een overmatige drinker als je meer dan zeven glazen alcohol per week nuttigt. Volgens geriater Lia Middeljans van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het huidige advies voor verantwoord alcoholgebruik eigenlijk helemaal niet drinken. ´En als je dan drinkt, niet meer dan één glas per dag en twee dagen niet. Dus maximaal 5 glazen alcohol per week.´

De meeste recente cijfers laten zien dat in de Achterhoek ongeveer een derde van alle ouderen daar al boven zit.

Schaamte en ontkenning

Op oudere leeftijd komt alcohol harder aan, je lichaam kan er minder goed tegen. 'Bovendien zijn de risico's op valpartijen groter, mensen krijgen geheugenproblemen en slapen slechter', zegt Middeljans. 'Maar het is vaak moeilijk te achterhalen of een valpartij door te veel drinken komt. Mensen praten er niet makkelijk over. Het is toch nog een taboe.'

Voorlichting

Daarom is in de Achterhoek ook een werkgroep opgericht die zich speciaal richt om het alcoholgebruik van deze oudere doelgroep te verminderen. Daarin zit de GGD, maar ook het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen en bijvoorbeeld Iriszorg. Volgens Lieke van Dijk van de GGD valt er nog veel te winnen 'Het begint bij professionals zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, die beter kunnen letten op signalen. Maar ook de ouderen zelf moeten beter voorgelicht worden over de risico's van alcoholgebruik'. Ouderen vinden vaak van zichzelf dat het wel mee valt hoeveel ze drinken. 'Twee glaasjes per dag, vinden veel mensen heel normaal, maar dat is eigenlijk al overmatig alcoholgebruik.'

Geriater Lia Middeljans heeft goede hoop voor de toekomst: 'Kijk naar roken, dat was ook een gewoonte en pas later bleek hoe schadelijk dat eigenlijk is. Ik denk dat het met alcohol net zo gaat. Dat zal op volgende generaties een positief effect hebben.'