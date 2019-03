Sterke groei in snelle hulp bij hartstilstand: 'Het leeft gewoon enorm'

door Menno Provoost

Er zijn landelijk nu zo'n 225.000 burgerhulpverleners, 32 procent meer dan een jaar geleden. Bijna 31.000 daarvan wonen in Gelderland. Daarbij zijn er nu bijna 18.000 aangemelde AED's, ongeveer 70 procent is 24 uur per dag bereikbaar. Gelderland telt nu bijna 2.400 aangemelde AED's, ruim 22 procent meer dan een jaar eerder.

'Het belang van snelle hulp bij een hartstilstand wordt steeds meer ingezien', zegt Peter Sonneveld van de Hartstichting. 'De landelijke campagne die we daarvoor gevoerd hebben, heeft duidelijk effect. Daarnaast hebben we vorig jaar een platform voor crowdfunding van BuurtAED's gelanceerd. Daar zijn ook al duizend nieuwe AED's uit voortgekomen. Er zijn grote bedrijven die in al hun filialen defibrillators plaatsen; het leeft gewoon enorm.'

Spreiding

De doelstelling is dat er overal in Nederland binnen 6 minuten hulp geboden kan worden met een netwerk van AED's en burgerhulpverleners. In theorie moet daarvoor ongeveer 1 procent van de bevolking burgerhulpverlener zijn en zijn er circa 30.000 AED's nodig. Veel hangt natuurlijk ook af van de spreiding hiervan. Sonneveld: 'Je ziet bijvoorbeeld dat van oudsher veel AED's buiten de woonwijken geplaatst zijn, terwijl 70 procent van de incidenten in en om het huis gebeurt. Daarnaast zijn er sowieso nog 12.000 AED's nodig voor een goede dekking. We zijn er nog niet.'

Achterhoek aan kop

Vrijwel alle Gelderse gemeenten halen de doelstelling van 1 procent burgerhulpverleners. Alleen het kleine Rozendaal, Doesburg, Wageningen en Arnhem blijven achter. Gerelateerd aan het aantal inwoners wonen de meeste burgerhulpverleners van Gelderland in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Bronckhorst.

Kijk hier hoeveel burgerhulpverleners er in jouw gemeente zijn. De tekst loopt door onder het kaartje.

Rivierenland in opkomst

Tiel komt net aan 1 procent hulpverleners. De stad hoort met veel gemeenten uit het Rivierenland wel tot de gebieden waar het aantal burgerhulpverleners het afgelopen jaar het meest is toegenomen, met meer dan 35 procent. Ook in Beuningen, Wageningen, Nijmegen en Arnhem is dat het geval.

Vooral de Tielse wijk Passewaaij is ruim voorzien van burgerhulpverleners en AED's. In een aantal jaar heeft Buurtpreventie Passewaaij ervoor gezorgd dat er voor alle negen buurten AED's 24 uur per dag beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er via deze groep zo'n tachtig extra burgerhulpverleners opgeleid.

Bekijk hier de reportage:

Verslaggever Menno Provoost sprak met de man achter Buurtpreventie Passewaaij (Martijn van Rossum) over het succes.