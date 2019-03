'Ik vind kookwedstrijden leuk, gelukkig win ik ze ook regelmatig'

Door Kelly Tanghe

'Hij zou weleens een hele grote kunnen worden' wordt over Damian gezegd. 'Ik vind wedstrijden doen erg leuk. Ik wil steeds beter worden, maar nu win ik ook al regelmatig.'

Innovatie Chef

De kok won vorige maand de titel 'Innovatie Chef'. Dit had hij niet zien aankomen. 'Voor mijn gevoel had ik niet goed gekookt. Toen ik hoorde dat ik toch had gewonnen, was de ontlading nog groter. Ik had het totaal niet verwacht', vertelt Damian.

Damian werkt nu als kok bij Kasteel de Vanenburg in Putten. En daar zijn ze ontzettend blij dat ze zo'n talent in huis hebben. 'We zijn ontzettend trots op hem', zegt general manager Bernhard Baan. 'Hij zou weleens een hele grote kunnen worden.'

Misschien word ik wel chef

'In de toekomst wil ik mee blijven doen aan wedstrijden. Misschien wil ik uiteindelijk wel chef worden, maar dat is een lang proces. Met deze wedstrijden kan ik me in ieder geval blijven ontwikkelen', vertelt Damian.