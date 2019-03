Nijmeegse ijshockeyers klaar voor strijd om landstitel

Honderden fans van de AHOUD Devils uit Nijmegen stappen woensdagavond in de bus naar Tilburg waar de ijshockeyers strijden om de landstitel tegen Hijs Hokij uit Den Haag. Aanvankelijk zou de finale in Nijmegen worden gespeeld, maar daar zag de club vanaf na rellen die ontstonden rond de bekerfinale begin februari. Voorzitter Joop Vullers vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar hoopt woensdag op één groot feest

'Er gaan zo'n 500 supporters mee naar Tilburg', laat Vullers weten. De hooligans die voor problemen zorgden rond de bekerfinale hebben al een stadionverbod gekregen. 'Dat waren ook geen fans met een seizoenskaart, het waren buitenstaanders', liet de voorzitter eerder al weten. 'De supporters die woensdag mee naar de finale gaan hebben daar helemaal niets mee te maken, dus ik hoop dat we het nu eindelijk achter ons kunnen laten', verzucht Vullers. Toch kon hij niet anders dan de organisatie uit handen geven. 'We lagen zo onder een vergrootglas, en we doen dit met z'n tweeën terwijl we allebei fulltime werken, dus dat is dan eigenlijk geen doen', legt hij uit.

'Fantastisch seizoen'

Vullers kijkt vooral uit naar de finale waarmee de Nijmeegse ijshockeyers het seizoen nog meer glans kunnen geven dan ze al hebben gedaan. 'Het is al een fantastisch seizoen en de spelers worden na de wedstrijd sowieso gehuldigd.' Burgemeester Hubert Bruls gaat ook naar Tilburg en hij zal de medailles omhangen bij de spelers. 'Het is alleen nog de vraag of dat een zilveren of een gouden medaille wordt.'