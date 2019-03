In actie voor een plasticvrij Arnhem

Plastic heeft veel nadelen. Zo is het lastig te recyclen en is het nauwelijks afbreekbaar. Dat zorgt voor grote problemen: jaarlijks komt ruim 6,4 miljoen ton plastic in zee terecht en daarmee ook in onze voedselketen.



Vanaf 9 februari is de tentoonstelling ‘Out to sea? The Plastic Garbage Project’ te zien in Rozet. De indrukwekkende tentoonstelling laat een confronterende realiteit zien: plastic afval dat in de oceanen drijft blijkt een grote bedreiging voor mens en dier. Naast deze tentoonstelling is er in Rozet ook werk te zien van kunstenaars, die geïnspireerd zijn door de problematiek van plastic afval.



Arnhem Plasticvrij organiseert rondom de tentoonstelling diverse activiteiten. Zo vindt er van 18 tot en met 23 maart vindt er een plasticestafette plaats op diverse plekken in Arnhem. Voor een volledig overzicht: https://www.rozet.nl/plasticvrij.