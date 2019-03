Bond stapte zelf naar de politie over damcoach

De dambond heeft zelf melding gemaakt bij de politie naar aanleiding van een klacht over een 63-jarige Culemborgse coach. In november kwam bij de politie een melding binnen over het mogelijk heimelijk filmen in de badkamer van de coach.

Vertrouwenspersoon Rinus Kromhout van de Koninklijke Nederlandse Dambond zegt dat het protocol is dat bij een seksueel gerelateerde klacht de politie wordt ingeschakeld.

Voorzitter Ebbo de Jong heeft na de melding bij de bond dan ook zelf onmiddellijk melding gemaakt bij de politie, vertelt hij Omroep Gelderland. De melder is iemand van boven de 18 jaar, zegt De Jong.

De voorzitter komt net als de verdachte uit Culemborg. 'Ik had liever gehad dat ik hem niet gekend had', zegt De Jong in reactie op de vraag of hij de verdachte persoonlijk kent. Volgens hem mag de verdachte op dit moment geen activiteiten ondernemen onder verantwoordelijkheid van de dambond.

De verdachte, die nog niet is aangehouden, heeft zelf eerder tegen Omroep Gelderland gezegd dat hij een camera in zijn badkamer had geplaatst om zijn jichtaanvallen te kunnen filmen.

Dambond krijgt vragen van ouders

Bij vertrouwenspersoon Rinus Kromhout van de dambond zijn enkele telefoontjes binnengekomen over de zaak. Er kwamen vragen van enkele ouders van wie het kind bij de damcoach heeft gelogeerd. De ouders zijn volgens Kromhout niet in paniek. Ze willen informatie en weten wat ze moeten doen. Kromhout verwijst iedereen door naar de politie.

Politie is terughoudend

Politiewoordvoerder Frank de Valk laat weten dat de politie, net als in andere zedenzaken, terughoudend zal blijven in de berichtgeving. Eerder had de politie laten weten dat er mogelijk sprake is van één slachtoffer. Op de vraag of het materiaal dat in november bij de verdachte is veiliggesteld al door de politie is onderzocht, zegt De Valk dat dit nog niet allemaal is gebeurd. 'Een kwestie van prioritering', zo laat hij weten.