Nijkerkse boer komt met app voor schade door wild

Boeren lanceren nog dit voorjaar een app voor het melden wildschade. Daarbij gaat het om schade door de wolf of door vossen, maar ook om zwijnen die de grond omwoelen of vogels die fruit kapot pikken. Dirk Dekker uit Nijkerk is agrariër en bedenker van de app. Hij heeft er een half jaar aan gewerkt.

Door Ellen Kamphorst

Dekker is bestuurder bij landbouworganisatie LTO en verwacht de app nog voor het groeiseizoen helemaal gereed te hebben. Hij zijn vondst de LTO schadeapp. De schade-app is geïnspireerd op een vergelijkbaar systeem zoals verzekeraars dat al gebruiken. "Als je nu schade hebt, moet je achter je computer gaan zitten en 31 muisklikken uitvoeren. Dat moet ook anders kunnen."

Met de schade-app kunnen boeren met hun mobieltje een foto van de schade maken en die rechtstreeks doorsturen naar het Faunafonds, dat vervolgens een oordeel moet vellen of het incident in aanmerking komt voor de provinciale schaderegeling.

Hoop op meer schademeldingen

De app kan volgens Dekker voor alle vormen van wildschade worden gebruikt. Ganzen bijvoorbeeld zijn de grootste schadeveroorzakers, maar ook heb je mezen die in de fruitteelt voor problemen zorgen. En dan zijn er natuurlijk herten, dassen, vossen en in de nabije toekomst de wolf.'

Boeren kunnen per gewas een claim indienden. Dekker hoopt dat boeren met de app, vaker schade gaan melden. Niet voor het geld, maar om te monitoren hoe het ervoor staat met de schade. 'Dat kan nu ook al, maar omdat schade melden zoveel werk is, maken weinig boeren daar gebruik van.'

Afrikaanse varkenspest

Bij RTV-Oost is te lezen dat boeren in Overijssel de app graag willen gebruiken omdat ze zich zorgen maken over de oprukkende zwijnen in die provincie die mogelijk Afrikaanse varkenspest met zich meedragen. Wouter Oude Voshaar uit Vriezenveen: ' We hopen die ziekte uiteraard buiten de deur te houden, maar gezien de ontwikkelingen en het feit dat die ook in België is geconstateerd, lijkt het een kwestie van tijd tot die hier ook opduikt. En dan is het leed niet te overzien. Dan krijg je de welbekende beelden van hele veestapels die moeten worden geruimd.”