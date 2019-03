Pincode afgekeken bij vrouw van 91; pas en geld weg

Op maandagmiddag 17 december van het afgelopen jaar doet de Wijchense boodschappen bij Albert Heijn in Wijchen aan het Europaplein.

Nadat ze heeft afgerekend, gaat ze naar huis. In de hal van de galerij van de flat waar ze woont, staat ze plotseling oog in oog met twee vrouwen en later komt er nog een derde bij. De vrouwen vragen haar naar iemand. De vrouw loopt met de vrouwen mee naar de naambordjes en wil daarna naar huis.

Daar pakt ze haar boodschappen uit. Ze schrikt als ze merkt dat haar bankpas uit haar portemonnee is verdwenen. Het slachtoffer belt de bank om de pas te laten blokkeren, maar het kwaad is al geschied. Er is al veel geld van de rekening van de vrouw afgeschreven. Dit gebeurt in Wijchen en ook bij Albert Heijn in Oss vindt een transactie plaats.

Signalement

De politie zoekt naar de verdachten. Volgens het slachtoffer gaat het om vrouwen met een getinte huidskleur van ongeveer 1 meter 60 lang. Ze spraken gebrekkig Nederlands.

Bekijk de beelden.

Herken je deze vrouwen, neem dan contact op met de tiplijn van de politie op 0800-6070. Wil je anoniem blijven, dan kun je Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. Online informatie doorgeven via deze links: politie en Meld Misdaad Anoniem. Vergeet het zaaknummer niet: 2018569492.