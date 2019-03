IJzerdieven slaan op de vlucht voor politie

Dankzij een oplettende buurtbewoner heeft de politie in Doesburg in de nacht van maandag op dinsdag twee ijzerdieven kunnen aanhouden.

De bewoner had het vermoeden dat er werd ingebroken in een van de sloopwoningen aan de Dahliastraat. Twee verdachte personen reden even later weg in een auto in de richting van de Magnolialaan.

Gewaarschuwde agenten troffen even later in de omgeving de bewuste wagen aan. De twee verdachten sloegen bij het zien van de politie op de vlucht, maar konden na een achtervolging te voet worden aangehouden. In hun wagen lag gestolen ijzer.