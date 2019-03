Omgevallen steiger opgeruimd, omvang schade nog niet bekend

'Er wordt weer gewerkt aan de gevels', vertelt een verslaggever van Omroep Gelderland ter plaatse. Er zijn in de straat nog de nodige 'herinneringen' aan het vervelende incident van maandag te zien. Meerdere auto's liepen schade op door de val van de steiger.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Omroep Gelderland

'Het leek wel oorlogsgebied'

Supermarkt Coop had maandag de nodige last van de omgewaaide steiger. De winkel was alleen via de achterkant te bezoeken. 'Aan het einde van de middag is de voorkant weer vrijgegeven', vertelt Frank Melssen. Hij is bedrijfsleider van de desbetreffende Coop. 'Ik zat gisterochtend te werken in mijn kantoor toen het gebeurde. Het is logisch dat ik enorm geschrokken ben. Toen ik naar buiten ging en keek leek het wel oorlogsgebied.' Hoe het zo mis heeft kunnen gaan, weet Melssen niet. 'Je hoort veel, maar ik heb officieel niets vernomen.'

Uitvoerder Willem Jansen van Van de Waterbouw laat in een reactie weten: 'We zijn enorm geschrokken. Gelukkig valt de schade relatief mee. Het is carnaval, dus had de steiger zomaar op iemand kunnen vallen die feest aan het vieren was. Er zijn nu enkele auto's met schade.'

Volgens de uitvoerder is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.

Beelden van gisteren:

Zie ook: Steiger van 100 meter valt om in Nijmegen: 'Ik schrok me helemaal kapot, dit is wel heel absurd'