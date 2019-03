Henk de Jong wacht nog met besluit over contractverlenging De Graafschap

Het is nog onzeker of Henk de Jong ook volgend seizoen trainer is van De Graafschap. Alles leek wel in kannen en kruiken, maar de Fries heeft nog wat tijd nodig voor een besluit.

Tegenover Omroep Gelderland meldde De Jong maandagavond dat hij er nog niet uit. 'Het heeft met mijn privé situatie te maken. Ik ben nu aan het denken en over een aantal weken is het wel duidelijk. Een aantal dingen moet ik afwegen. Maar De Graafschap is gewoon top. Het ziet er verder ook goed uit in de onderhandelingen, maar ik heb dus nog even wat tijd nodig om de knoop echt door te hakken.'

Perfect uithangbord

De Graafschap is tevreden over het werk van De Jong in Doetinchem. Voorzitter Martin Mos noemde hem onlangs een 'perfect uithangbord die als mens en coach goed past' bij de club. Naar verluidt kan de 54-jarige Fries voor een jaar bijtekenen in de Achterhoek. 'We zijn niet zo van de langdurige contracten', aldus Mos.

Vijf punten marge

Vooral na de winterstop zijn de Superboeren behoorlijk op dreef. Uit zeven duels dit kalenderjaar pakte De Graafschap tien punten. De laatste plaats werd overgedaan aan NAC Breda en het verschil is inmiddels opgelopen naar vijf punten. Alleen de hekkensluiter degradeert rechtstreeks naar de eerste divisie.

Van der Heide

Henk de Jong pendelt sinds hij trainer is bij De Graafschap regelmatig op en neer van Doetinchem naar zijn huis in Drachten. Hij blijft echter ook vaak overnachten in een huis vlakbij stadion De Vijverberg. Ook zijn assistent Sandor van der Heide, die bijna altijd met De Jong meereist, kan bij De Graafschap een nieuw contract tekenen. Van der Heide is als sterk tacticus zeer populair bij de selectie.