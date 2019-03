Opnieuw Kamervragen over 'vernederende controles' sociale dienst Laborijn

Laborijn zou cliënten structureel wantrouwen en tot in detail controleren. Bij het meldpunt van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek kwamen de afgelopen tijd al meer dan honderd klachten binnen over de sociale dienst. Zo zouden uitkeringen niet betaald worden, worden koelkasten gecontroleerd en wordt cliënten zelfs gevraagd hoe lang ze douchen. 'Stop met dit soort vernederende controles', aldus Van Dijk op Twitter.



Kamerlid Van Dijk wil van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten of zij ook van mening is dat een angstcultuur bij Laborijn onacceptabel is. Daarnaast vraagt Van Dijk onder andere op welke wijze de staatssecretaris de privacy van uitkeringsgerechtigden gaat beschermen en op welke manier deze wettelijk is gewaarborgd. Ook vraagt de SP'er of de staatssecretaris met Laborijn in overleg gaat over de omstreden werkwijze.

Eerder al vragen PvdA

Twee weken geleden stelden de PvdA-Kamerleden John Kerstens en Gijs van Dijk ook al Kamervragen aan de staatssecretaris over Laborijn. De antwoorden op deze vragen moeten over een week door Van Ark beantwoord zijn.

Sociale dienst Laborijn beoordeelt uitkeringsaanvragen en begeleidt mensen naar werk in de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Binnen deze drie gemeenten krijgen ongeveer 2600 mensen een uitkering van Laborijn.