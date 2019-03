Arnhem laat kinderen onderwerpen op politieke agenda zetten

Moeten kinderen al vanaf 12 jaar invloed krijgen op de politieke agenda? En zijn 50 handtekeningen voldoende om te kunnen bepalen waar de gemeenteraad over spreekt? De Arnhemse politiek vindt van wel en reageert positief op het voorstel van D66, GroenLinks en Arnhem Centraal om dit mogelijk te maken.

door Huibert Veth

'Het is belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kan meebeslissen over belangrijke zaken in het leven. En vooral de jongeren moeten een stem krijgen. Die zijn nu niet goed vertegenwoordigd', aldus raadslid Susan van Ommen (D66) die samen met GroenLinks en Arnhem Centraal het voorstel indiende om al vanaf 12 jaar en met 50 handtekeningen onderwerpen op de Arnhemse politieke agenda te kunnen zetten.

'Gebeurt al als je goed je werk doet'

Het voorstel kan op veel bijval rekenen vanuit de Arnhemse politiek. SP en VVD noemen het een sympathiek idee, maar plaatsen wel kanttekeningen. Raadslid Steffenie Pape (VVD): 'Als je als politicus je werk goed doet, dan zet je onderwerpen die voor jouw achterban belangrijk zijn al op de agenda.'

'Die drie partijen hebben willens en wetens een begroting vastgesteld waardoor de meest kwetsbare kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg straks de rekening gaan betalen', zegt fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP). 'Als er dan 50 kinderen komen die zeggen: Draai die vreselijke en onnodige bezuinigingen terug, gaan deze partijen dat dan doen?'

'Meebeslissen over toekomst'

Fractievoorzitter Leo de Groot (PVDD): 'Het is eerlijk om kinderen de mogelijkheid te bieden om zelf mee te beslissen over hun eigen toekomst, maar ze hebben geen stemrecht. Een plan om zelf te kunnen agenderen is dan een mooie oplossing. Kinderen hebben vaak een heel positieve en frisse kijk op politieke thema's en zijn minder gevoelig voor dogma's. Ik kan niet wachten tot de eerste agendering eraan komt.'

'Goed voorstel', vindt raadslid Vincent Bouma (PvdA). Wel wil hij na één of twee jaar een evaluatie om te kijken of het initiatief het beoogde effect heeft en niet wordt misbruikt. Hoewel het voorstel nog in de Arnhemse gemeenteraad besproken moet worden, lijkt het op voorhand op een ruime meerderheid te kunnen rekenen.

Zie ook: Vanaf 12 jaar onderwerpen op de politieke agenda zetten in Arnhem?