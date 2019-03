Niet heffen of draaien, maar zakken: Eefde krijgt unieke sluisdeur

De tweede sluis in het Achterhoekse Eefde krijgt een voor Nederland unieke sluisdeur. Rijkswaterstaat liet de deur in aanbouw dinsdag zien bij de fabrikant in Krimpen a/d IJssel.

Geen traditionele hef- of draaideur voor de sluis in het Twentekanaal, maar een deurconstructie die in de bodem verdwijnt om de schepen door te laten varen. Dat gebeurt met een elektro-hydraulisch systeem. Het wordt voor het eerst in ons land bij een schutsluis toegepast.

Het had nog wat voeten in de aarde voordat de bouw van de tweede sluis in januari vorig jaar kon beginnen. Enkele omwonenden die niet wilden verhuizen, probeerden de komst ervan tegen te houden. De Raad van State bepaalde uiteindelijk dat het plan door kon gaan.

Rijkswaterstaat zei daarover eerder: 'Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud.'

Dit bleek in januari 2012 toen een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

