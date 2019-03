Onderzoeker wil vragenlijst om erfelijke borstkanker op te sporen

'Het is niet mijn belang, maar het belang van de patiënt', benadrukt de onderzoeker. Ze strijdt er al jaren voor om mensen met een erfelijke aanleg voor borstkanker op te sporen, zodat die preventieve maatregelen kunnen nemen om het risico op kanker te verlagen of om kanker zo vroeg mogelijk op te sporen.

'Ik ben al acht jaar bezig om dit voor elkaar te krijgen en eerlijk gezegd was de moed me een beetje in de schoenen gezakt', vertelt Hoogerbrugge. Meerdere keren sprak ze bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over het opnemen van de vragenlijst in het bevolkingsonderzoek. 'Maar dat mag niet omdat het afnemen van vragen over kanker valt onder de wet bevolkingsonderzoek', legt ze uit.

Lastiger dan gedacht

Hoogerbrugge geeft aan dat het ministerie haar vroeg aan te tonen dat de vragen geen angst of stress veroorzaken. 'En dat blijken ze niet te doen', aldus de hoogleraar Erfelijke Kanker. Toch zijn de vragen nog altijd niet opgenomen omdat het traject lastiger blijkt dan gedacht. 'Ga met huisartsen praten, wordt er dan gezegd.'

Dat is iets wat Hoogerbrugge al doet. 'Er is een website waarop de vragen die huisartsen kunnen stellen staan beschreven voor de professional. Via de verwijstest op www.erfelijkekanker.nl kunnen huisartsen heel makkelijk controleren of iemand een verhoogd risico heeft. Mensen krijgen direct een antwoord en een advies.'

160 tot 300 families per jaar

Hoe simpel en eenvoudig de vragen ook lijken, effect heeft het zeker. 'We kunnen per jaar 160 tot 300 families helpen door het gebruik van deze vragenlijst.' Hoogerbrugge hoopt dat er meer draagvlak komt voor haar missie. Dat draagvlak is er zeker al onder collega's, want niet alleen een risico op erfelijke borstkanker, maar bijvoorbeeld ook een hoog risico op erfelijke darmkanker kan aan de hand van een vragenlijst worden opgespoord.

Dat ze nu verder de barricaden opgaat komt door een gesprek met filmmaker Lies Geluk, die anderhalf jaar geleden borstkanker kreeg. Ze maakte een documentaire over het behandeltraject van haar ziekte. In die documentaire spreekt ze met Hoogerbrugge over het opsporen van mensen die erfelijk belast zijn. 'Dat gesprek heeft me weer een zetje gegeven', zegt de onderzoeker.

'Te omslachtig'

Het ministerie van VWS laat via een woordvoerder weten dat ze voorlopig niets zien in het toevoegen van de vragen over erfelijkheid in het bevolkingsonderzoek. 'Wij steunen mevrouw Hoogerbrugge in haar missie, maar wij denken dat deze risicogroep beter gericht te vinden is via de beroepsgroepen', luidt de reactie.

Het ministerie is van mening dat je niet de hele bevolking hoeft te bevragen over iets wat alleen speelt bij een specifieke groep. 'Een vragenlijst in het bevolkingsonderzoek vinden we voor deze specifieke problematiek te omslachtig', voegt de woordvoerder daaraan toe.

Hoogerbrugge is duidelijk. 'Ik sta volledig achter de wet, want je moet ook voorkomen dat je zomaar alles kunt vragen, maar ik zou zo graag zien dat we met z'n allen eens kunnen nadenken over hoe we dit nog beter kunnen regelen.'