Inwoners van Zutphen en Eefde mogelijk dit jaar nog verlost van stank

Slibverwerkingsbedrijf GMB in Zutphen heeft bij de provincie een vergunning aangevraagd om de schoorsteen te verhogen van 85 naar 125 meter. 'Dat scheelt een hoop geuroverlast', laat het bedrijf via Twitter weten. Bewoners van omliggende wijken van bedrijventerrein De Mars klagen al langere tijd over een vieze geur in hun buurt.

De slibverwerker gaf vorig jaar al aan iets te willen doen tegen de vieze lucht die uit de nu nog 85 meter hoge pijp komt. In eerste instantie werd gesproken over een verhoging naar 170 meter, maar na berekeningen blijkt een verhoging van 40 meter voldoende om de geuroverlast te verminderen.

Nieuwe pijp en nieuwe filter

Volgens Gerrit Jan van de Pol, directeur van GMB BioEnergie, ervaren omwonenden straks 98 procent minder geuroverlast. 'Naast dat de nieuwe pijp hoger wordt, gaan we daarin ook een nieuwe wasserij plaatsen, waardoor geurdeeltjes die tot nu toe lastig te verwijderen waren straks wel worden gefilterd.' Die combinatie moet ervoor zorgen dat de lucht die uit de pijp komt straks nauwelijks nog te ruiken valt.

Dat de pijp geen 170 meter hoog wordt, heeft volgens Van de Pol ook nog met andere factoren te maken. 'Bij hoger dan 125 meter wordt het technisch ook heel ingewikkeld', legt hij uit. Daarnaast wil het bedrijf niet dat de pijp opvalt in de omgeving. 'De windmolens die nu in de buurt staan, zijn ook 125 meter, als je hoger gaat bouwen dan kom je daar nog ver bovenuit.'

Vergunning

Inwoners van Zutphen en Eefde klagen al langere tijd over een vreselijke geur in hun omgeving, en zelfs in hun huizen als de wind hun kant op staat. Ze maken zich ook zorgen over hun gezondheid, door het veelvuldige inademen van de lucht. Volgens GMB is voor dat laatste geen reden toe. 'We hebben de uitstoot uit onze schoorsteen onlangs laten checken door TNO en de uitstoot is gezonder dan de normale buitenlucht. Voor de gezondheid is er geen enkel risicio', zegt woordvoerder Martin van Putten.

Het bedrijf in Zutphen hoopt de nieuwe pijp nog dit jaar te kunnen bouwen. Al is het voorlopig nog afwachten op de provincie, die de aanvraag momenteel in behandeling heeft.