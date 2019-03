Eerste schooldag voor kinderen azc Apeldoorn

door Maaike de Glee

Samen met hun ouders werden ze met een touringbus naar de Heuvellaan gebracht. Daar kregen ze allereerst een rondleiding door de school en ook had de leerlingenraad een boekje voor de nieuwe leerlingen gemaakt.

'In het boekje staat waar zij vandaan komen en waar onze school staat. Ook hebben we er foto's van onze school in gedaan en allemaal tekeningen', vertelt Noa Grimbergen enthousiast. Noa was één van de leerlingen die de azc-kinderen maandagochtend welkom heetten. 'Ik vind het echt superleuk dat ze er zijn.' Communiceren met de kinderen doet ze vooral met gebarentaal.

De tekst gaat verder onder de video.

Nederlands leren

De komende maanden zullen ze Nederlands gaan leren. De kinderen van het azc zullen niet gemengd worden in de reguliere klassen, maar les krijgen in twee aparte lokalen onder begeleiding van speciaal daarvoor getrainde leraren. 'Juf, juf', roept één van de jongens. 'Het is meester', corrigeert meester Jos meteen.

In de middagpauze valt meteen op dat de vluchtelingkinderen zich mengen met de Nederlandse kinderen. Er wordt gevoetbald en tikkertje gespeeld op het schoolplein. 'Dat is het mooiste hè, die integratie. Dan zie je meteen hoe fijn het is', zegt Ellen Mulder, directrice van de Heuvellaan dolblij. Vanaf januari is ze samen met vele anderen druk bezig geweest om voorbereidingen te treffen om de kinderen op te vangen.

Mulder: 'Onze leerlingen, maar ook de ouders en de leraren waren meteen dolenthousiast om de kinderen hier te laten komen. Er waren vanochtend ook ouders die hielpen met koffie en thee schenken.' Hoelang de kinderen op de Heuvellaan zullen blijven, is nog niet duidelijk.