"75 Jaar vrijheid" in het teken van de erfenis van de oorlog

Het Omroep Gelderland-programma '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' staat dit voorjaar in het teken van de lange nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen maandag 4 maart begon de eerste draaidag voor het nieuwe seizoen met een regenachtige ochtend in Nijmegen. Presentator Erik van der Pol en cameraploeg filmden op het voormalige interneringskamp Mariënbosch.

Net na de oorlog was dit 'Leave-camp' bedoeld voor Canadese soldaten die na de bevrijding niet direct naar huis konden. In de zomer van 1946 werd het kamp heringericht voor Operatie Black Tulip. De operatie was bedoeld om alle Duitse families die in Nederland woonden terug naar Duitsland te sturen. Het kamp lag dichtbij de spoorlijn tussen Nijmegen en Kleve en was daarom uiterst geschikt om burgers op te vangen. Het leven van honderden families werd door deze operatie ontregeld.

Tijdens de opnames sprak Erik van der Pol met een vrouw die dit aan den lijve heeft ondervonden. “In een vroege ochtend in 1947 werd ons hele gezin van het bed gelicht." Zij was toen nog geen tien jaar oud. De Nederlander was 'klaar met de mof' en wilde zo snel mogelijk van de Duitsers af.

Het nieuwe seizoen van '75 jaar Vrijheid-Op weg naar 2020' zal een 11-delige serie worden die gaat over de erfenis van de Tweede Wereldoorlog. De allereerste aflevering: De Afrekening, wordt op maandag 25 maart uitgezonden via Omroep Gelderland en is die dag al eerder te zien op ons YouTube Kanaal. De serie loopt tot en met maandag 3 juni 2019.



Toen & Nu - Kamp Mariënbosch (Toen uit collectie Sophie Molema)