Beschaafde wegpiraten gezocht voor de maaltijdservice van SWOA

Vind jij autorijden leuk? En wil je mensen blij maken met heerlijke maaltijden? Kom dan als vrijwilliger bij de maaltijdservice van SWOA! Van maandag tot en met vrijdag bezorgen we in de ochtend (en op bepaalde dagen ook in de middag) kant en klare maaltijden. Dat doen we bij mensen die fysiek niet meer in staat zijn of de tijd niet hebben om voor zichzelf te koken.

Hoe gaat dit in zijn werk? Samen met jouw bezorgpartner begin je de dag met een kop koffie en bespreek je met elkaar hoeveel klanten er voor vandaag op de lijst staan. Je neemt met de coördinator door of er bijzonderheden zijn en laadt samen met je collega de caddy. Het bezorgen van de maaltijden doe je niet met je eigen auto, tenzij je een busje hebt met een professioneel koelsysteem zoals iedereen dat tegenwoordig heeft…. Nee grapje, dat hebben wij als organisatie al helemaal geregeld, een eigen auto is dus niet nodig!

Het verzamelpunt van de maaltijdenchauffeurs is de voedselbank in Arnhem-Noord op de Bruningweg. Wel handig om eigen vervoer te hebben om op de locatie te komen (eigen auto, openbaar vervoer, fiets, step etc.) Je kunt bij ons natuurlijk je reiskosten declareren!

Wat maakt het werk nou zo leuk? Ten eerste ben jij degene die er samen met je collega’s voor zorgt dat onze klanten iedere avond kunnen genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen verdient het om goed en lekker te kunnen eten toch? Daar lever jij dus een bijdrage aan! Ten tweede leer je de klanten echt kennen. Bij sommige klanten is het nodig om de maaltijden binnen te plaatsen, omdat het hen zelf niet meer lukt. Je raakt met elkaar in gesprek en bouwt zo een band op met de klant. Ten derde waarderen de klanten jouw werk en dat laten ze ook blijken. En als laatste: je kunt lekker auto rijden, maar zult af en toe ook lekker moeten lopen. Goed voor het lichaam!

Lijkt dit je wat en help jij ons binnenkort om de maaltijden op tijd bij de klant te brengen? Laat hieronder uw reactie achter