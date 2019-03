Rijdt u een Morris, rookt u Morris of heet u Morris en bent u van Amerikaanse achtergrond? Morris van Dee zoekt u

Deze zomer ga ik naar Amerika met de World Scouts. Het is een kamp van 3 weken in West Virginia. Op het kamp komen er 40.000 kinderen vanuit de hele wereld uit 123 verschillende landen.

Samen met een groepje van 30 kinderen tussen de 13 en 17 jaar uit de Achterhoek ga ik daar ook heen. Uit heel Nederland gaan er 1100 kinderen mee. Het kamp wordt eens in de 4 jaar gehouden ergens anders op de wereld.

Voordat ik er heen ga moet ik opdrachten doen. Zoals ook het ontmoeten van Amerikanen. Nu kan ik gewoon Amerikanen ontmoeten maar het leek mij leuk om Amerikanen te ontmoeten die iets met de naam Morris heeft.

Ik heb een oproep op Facebook geplaatst dat ik in contact wil komen met Amerikanen in Nederland die iets met de naam Morris hebben. Bijv. Zij heten zelf zo, of hun broer, vader, oom, vriend etc. Of ze roken het merk Philip Morris of ze rijden in een Morris Mini. Of hun achternaam is Morris(son). Ik wil ze graag een paar algemene vragen stellen, zoals bijv. Woon je allang in Nederland, wat vind je leuk aan NL en wat niet, uit welke staat kom je, etc. Ik hoop dat het lukt.

Dus kent u of bent u een Amerikaan en heeft u een link met de naam Morris? Reageer hieronder