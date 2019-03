Stichting Mudanthe moet binnen drie weken uit Finse School Apeldoorn zijn

Slecht nieuws voor Stichting Mudanthe uit Apeldoorn. De stichting moet het pand aan de Eksterweg in Apeldoorn, dat ze sinds 2001 huurt, binnen drie weken verlaten. Dat oordeelde de rechter in een kort geding tussen Mudanthe en de gemeente Apeldoorn.

De gemeente wil het gebouw verkopen. Ze zegde de huurovereenkomst op 23 april 2018 op, waarna Mudanthe per 1 augustus 2018 uit het pand moest zijn. Deze termijn werd nog verlengd tot 1 oktober 2018.

De stichting bleek niet in staat het pand te kopen van de gemeente, maar wil ook niet verdwijnen uit de Apeldoornse wijk. Eerder verklaarde Hans Verberg, penningmeester bij Mudanthe, tegenover Omroep Gelderland: 'Wij zijn juist actief in deze wijk, we hebben hier onze maatschappelijke functie.'

Buurtrestaurant

Nu zal de stichting dus toch moeten verdwijnen uit het pand, dat beter bekend staat als de Finse School. Mudanthe stelde in het kort geding dat de huurovereenkomst niet is afgelopen, omdat in het pand ook een buurtrestaurant zit. Volgens de stichting gelden voor restaurants en andere detailhandelszaken andere huurregels.

De rechter ging niet mee in dit standpunt. Zowel de stichting als de gemeente Apeldoorn had bij het tekenen van de huurovereenkomst het doel dat Mudanthe zich bezig zou houden met culturele en kunstzinnige activiteiten. Een buurtrestaurant is volgens de rechter niet genoeg om de huurovereenkomst te laten vallen onder de regels voor detailhandel, zoals Mudanthe bepleitte.