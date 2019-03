Van DENK tot Jezus Leeft: dit zijn de nieuwe partijen in Gelderland

door Gerwin Peelen

Waarom gaan deze partijen de politiek in? En wat beweegt hun lijsttrekkers?

1. Jezus Leeft

De fractievoorzitter van Jezus Leeft is Jan van Leeuwen. Hij wil dat de politiek zich meer gaat inzetten voor mensen. 'Politiek gaat om scoren en om macht. Alles moet groots zijn, maar de normale man is helemaal vergeten.'

Voorzieningen zoals de markt zijn heilig voor Jezus Leeft. 'Dat zijn plekken waar mensen met elkaar communiceren. Laten we dat in stand houden en niet alles volbouwen', aldus Van Leeuwen. Hij gelooft in zetels na de verkiezingen. 'Natuurlijk. Wij gaan sowieso door en God regeert hè?

Drie van de vier nieuwe partijen schuiven vrijdagmiddag aan in de Week van Gelderland. Hier gaan ze verder in op hun persoonlijke drijfveren. Waarom de provinciale politiek? En wat willen ze bereiken? Kijk om 17.15 uur naar TV Gelderland of luister van 16.00 tot 19.00 naar Radio Gelderland.

2. Lokale Partijen Gelderland/ Code Oranje.

Deze nieuwe partij is een combinatie van twee partijen; de Lokale Partijen Gelderland en de nieuwe beweging Code Oranje. Zij willen vooral meer invloed voor de burger. En dat begint op gemeentelijk niveau, vertelt Ronald van Meygaarden. 'Het begint daar, dan naar de provincie en vervolgens naar de Tweede Kamer. Het is in Den Haag nu net andersom, ze weten zelden wat er speelt bij de bevolking.'

In januari stopte Van Meygaarden als wethouder in de regio Rivierenland. 'Wat ik miste, is dat ik iemand kon aanspreken bij Provinciale Staten. Dat was lastig en een ontzettend gemis, want de provincie heeft veel invloed op de gemeente.'

Van Meygaarden zet hoog in tijdens de verkiezingen: 'Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemde 30 procent van de bevolking op een lokale partij. Als die mensen nu op LPG stemmen - de bundeling van die partijen - dan krijg je een behoorlijk aantal zetels. Maar het wordt moeilijk.'

3. DENK

Bij DENK is Rabia Karaman de lijsttrekker,. Het moment om de politiek in te gaan, ontstond toen ze zag dat het in de jeugdzorg niet altijd even goed gaat. 'We willen dat die kinderen goed terechtkomen. We hebben een mooie rechtsstaat, we zorgen voor zwakkeren in de samenleving. Maar in de praktijk gaat er veel mis. Daar wil ik mij bijdrage aan leveren.'

En Karaman maakt zich zorgen; ze ziet de samenleving verharden. 'Steeds meer politici roepen dingen over andere mensen. Een politicus die pleur op zegt, een politicus die minder, minder, minder roept. Die taal van de politiek begint weerklank te vinden. Mensen worden bang van elkaar. We moeten elkaars hand vasthouden en solidair zijn.'

DENK hoopt op twee zetels in Gelderland. 'Maar misschien moeten we die doelstelling al wel bijstellen als je de peilingen ziet', aldus Karaman. In de peilingen staat DENK er goed voor. De partij zou in Gelderland inderdaad op twee zetels kunnen rekenen.

4. Forum voor Democratie

De vierde partij is Forum voor Democratie en de lijsttrekker is Arjan de Kok. We spraken hem op een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in Gelderland, waar DENK voor de deur protesteerde.

De Kok ging de politiek in omdat hij vond dat Nederland de identiteit kwijt raakte. 'Forum hecht daar heel veel belang aan. Dat was voor mij een belangrijke drijfveer. Voor de provincie: ik wil dat Gelderland mooi is, blijft en nog mooier wordt. Daar wil ik de mensen in dienen.' De Kok is werkzaam bij de Nationale Politie en woont in Noordeinde.

Hij is de afgelopen weken weinig te zien geweest in Gelderland. De campagne-avond was deze week zijn vuurdoop. 'Wij hebben er bewust voor gekozen om mij op deze avond aan de kiezers in Gelderland voor te stellen. Wij gaan het debat niet uit de weg, maar wij kiezen wel onze eigen momenten', legt De Kok uit.