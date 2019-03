Belevenistour Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief: Rondom de Perimeter

zondag 25 augustus 2019

In een korte inleiding schetst DNG 40-45 een beeld van de vooroorlogse politieke situatie in Duitsland. Vervolgens bezoekt u de herinneringsplekken van de Duitse veteranen.

U wandelt langs de rand van de Perimeter (het hoefijzervormige gebied waarin de geallieerden door de Duitsers waren teruggedrongen). Daarna doorkruist u de Rosandepolder aan de Oosterbeekse kant van de spoorbrug. Daar hoort u de verhalen van de Reichsarbeitsdienstsoldaten, de Wehrmacht en de Waffen-SS.



We onderbreken de tour voor een eenvoudige lunch in de Concertzaal Oosterbeek. Daarna vervolgen we onze tour.



Bij de locatie Bato's Wijk, waar Hauptsturmführer Von Allwörden van de Panzerjäger Abteilung 9 van de 9. SS.-Panzer-Division 'Hohenstaufen' zijn gevechtspost had, gaat het verhaal van de Waffen-SS verder.

De laatste locatie is De Tafelberg.

Dat was aan het eind van de Slag om Arnhem een noodhospitaal waar op zondag 24 september 1944 een 2 uur durende wapenstilstand plaats had. Hier eindigt de tour.



Bezoek Airborne Museum

Bij het museum krijgt u een drankje aangeboden en bekijkt u in de educatieve ruimte de interviewfilmpjes met de veteranen.

Daarna heeft u de gelegenheid om zelf het museum te bekijken. We keren gezamenlijk aan het eind van de dag terug naar de parkeerplaats.



PROGRAMMA:

09.30 - 09.45 Verzamelen op parkeerplaats Concertzaal Oosterbeek

09.45 - 10.30 introductie met koffie/thee

10.30 - 13.00 wandeling

13.00 - 14.00 lunch

14.00 - 15.00 wandeling

15.00 - 15.30 interviewfilmpjes + drankje

15.30 - 17.00 bezoek Airborne Museum

17.00 -17.15 Terug parkeerplaats

Aanmelden noodzakelijk via https://dng40-45.nl/battlefieldtours