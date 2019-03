Lies Geluk filmde proces erfelijke borstkanker. 'Steeds dacht ik: nu heb ik het ook'

'Ik weet niet welke schok groter was', zegt Geluk. De ontdekking draagster te zijn van het gen BRCA1, of het daadwerkelijk ziek worden. 'Ik kreeg 15 jaar geleden de keuze: mijn borsten eraf of kiezen voor jaarlijkse screenings met een mammografie en een mri-scan. Ik ben een ronde vrouw en kon me niet voorstellen dat ik geen borsten meer zou hebben', legt de filmmaakster uit. 'Maar als je kiest voor controles denk je bij elke controle: nu heb ik het natuurlijk. Dat is ook zwaar.'

Nieuwe borsten van buikweefsel

Uiteindelijk moesten de borsten van de Apeldoornse toch verwijderd worden. Zij koos voor een borstreconstructie. 'Je borsten worden dan leeg gemaakt en opnieuw opgevuld met eigen weefsel uit je buik. Daarbij kan er tegenwoordig ook weer een zenuw gemaakt worden, maar het voelt nooit meer hetzelfde als ervoor. Dat is best heftig.'

Het gevoel dat er voor in de plaats komt, is ongeveer zoals aanraking op je arm aanvoelt. 'Dat helpt om je toch weer compleet te gaan voelen', vertelt Geluk. 'Je voert een strijd voor het gevoel je eigen lichaam terug te krijgen.'

Geluk was er op tijd bij door de jaarlijkse screening. Maar niet iedere draagster van de genmutatie is op de hoogte van het gen. De filmmaakster wil samen met internist Nicoline Hoogerbrugge van het Radboudumc een lans breken voor het opnemen van vragenlijsten in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker waarmee het gen kan worden opgespoord. Hoogerbrugge is specialist op het gebied van erfelijke borstkanker.

Op Radio Gelderland sprak Klaas Drupsteen met Lies Geluk en hoogleraar Hoogerbrugge over erfelijke borstkanker.

Dinsdagavond uitgezonden

De documentaire van Lies Geluk, Met de borsten bloot, is te zien op dinsdag 5 maart om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). De uitzending online (terug)kijken kan via Uitzending Gemist.