Allach en eigenaar Vitesse spreken onvrede met elkaar uit: 'Er zijn nu afspraken gemaakt'

Mo Allach reageerde maandag voor het eerst op de problemen die hij in zijn eerste periode als technisch directeur ondervond met de clubleiding. 'Communicatie is essentieel. Alles is nu uitgesproken. We hebben elkaar weer gevonden.'

Zijn terugkeer op het oude nest is opmerkelijk. Na ruim anderhalf jaar wandelt Allach plotseling weer vrolijk rond op de trainingsaccommodatie op Papendal. Oude bekenden kruisen zijn pad. Vitesse voelt vanzelfsprekend nog altijd vertrouwd, want Allach stond er bij veel werknemers van de Arnhemse club goed op.

Eerst vijf

'Het is fijn om de mensen hier weer te zien. Een klein aantal is nieuw. Ja, je mag het wel opmerkelijk noemen. Dit gebeurt niet zo vaak. We hebben goede gesprekken gevoerd en ik zie nu misschien nog wel meer uitdaging dan toen ik hier in 2013 begon. De lat moet weer wat hoger bij Vitesse. Sowieso is spelen bij de eerste vijf een must. Maar ik ga eerst rustig kijken hoe het loopt en wat dingen analyseren voordat ik bepaalde zaken ga veranderen.'

Allach in Haifa bij Maccabi

Verschil van inzicht

Allach vertrok in het najaar van 2017 bij Vitesse. Hij irriteerde zich aan bemoeienissen vanuit de Raad van Commissarissen (Valery Oyf), maar laat weten dat het niet de hoofdreden was zijn contract niet uit te dienen. 'Dat wil ik altijd wel graag en problemen wil ik ook oplossen, maar ik kreeg een mooie kans in het buitenland en die wilde ik echt grijpen. Maar uiteraard, we hadden wel een verschil van inzicht. Daar is ook genoeg over gezegd en geschreven', zegt de Brabander die in Den Haag werd geboren.

Vervolgens gaat Allach toch wat dieper in op het verleden en is hij voor zijn doen vrij open tegenover de media. Een gebrek aan duidelijke communicatie ligt ten grondslag aan de onvrede die Allach in zijn laatste jaren voelde.

Communicatie

'Alles is nu uitgesproken. Communicatie is gewoon heel belangrijk. Dat heb ik in Israel bij Haifa ook ondervonden. Eveneens een club met een eigenaar. Dan is het zaak goede afspraken te maken en dingen scherp te stellen. Ook ik leer daar weer van. Maar die afbakening geldt anderzijds ook. Een eigenaar heeft ook zijn doelstellingen en ambities.'

In Allach's eerste periode bij Vitesse won Vitesse de KNVB beker

Grote ego's

'Daarom vind ik het ook mooi en inderdaad wel opmerkelijk dat je elkaar weer weet te vinden. We zijn teruggekeerd naar de basis en gaan de samenwerking voortzetten. Of de eigenaar sorry heeft gezegd? Wat we intern besproken hebben, blijft onder ons. Maar in de wereld van het voetbal heb je wel eens grote ego's. Nu hebben we allemaal weer sterke ego's', lacht Allach op Papendal.

Plotseling vertrek De Wit

Saillant detail is dat Joost de Wit vorige maand plotseling opstapte als algemeen directeur. Enkele weken later keert Allach plotseling terug. Het duo had een redelijk goed contact met elkaar. Maar het een heeft volgens Allach niets met het ander te maken. Er is ook geen verband, denkt de technisch directeur.

'Nee, ik heb niet met Joost gebeld of gesproken. Dit is buiten mij om gegaan. Ik las het in de media. En ik begrijp ook dat het tijd was voor iets anders. Ja, ik kan me dat voorstellen. In deze maanden moet belangrijke keuzes maken voor de komende jaren. Nu geeft hij andere mensen de kans die beslissingen te nemen', aldus Allach.