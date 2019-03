Herbouwde Knorhof moet anderhalf keer zoveel varkens huisvesten

Eigenaar Adriaan Straathof van Sebava BV in Erichem (voormalige Knorhof) wil zijn anderhalf jaar geleden afgebrande bedrijf gaan herbouwen. In het nieuwe complex moet plaats zijn voor maximaal 28.860 varkens.

Dat blijkt uit de aanvraag voor een omgevingsvergunning, die door Straathof is ingediend bij de provincie Gelderland. Voordat de provincie een besluit neemt over de aanvraag moeten de gevolgen van de nieuwe stallen in kaart gebracht worden. De Commissie M.E.R. adviseert dat er in het rapport over de milieugevolgen veel aandacht besteed wordt aan brandveiligheid en dierenwelzijn.

De voormalige Knorhof brandde op 27 juli 2017 volledig af. Daarbij kwamen alle 20.000 aanwezige varkens om het leven. Vorig jaar werd al duidelijk dat eigenaar Straathof plannen had om zijn bedrijf in Erichem te gaan herbouwen. Toen werd ook duidelijk dat het nieuwe bedrijf zich zou gaan toeleggen op zeugen en hun biggen en niet zozeer meer op vleesvarkens.

Luchtwassers

Varkenshouderij de Knorhof begon in 1996 en zorgde in de beginjaren voor veel klachten over stank. Ook de gemeente Buren, waar Erichem onder valt, voerde diverse procedures tegen het bedrijf.

Na een uitspraak van de Raad van State werd de provincie Gelderland bevoegd gezag en in 2004 trad toenmalig gedeputeerde Aalderink op tegen het bedrijf. Uiteindelijk kreeg de Knorhof een vergunning voor ruim 19.000 varkens mits er luchtwassers geplaatst werden. Na plaatsing daarvan nam het aantal klachten over stank sterk af.