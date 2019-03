Dit is het beste boek van de Achterhoek en Liemers

Het was een lastige keuze voor de vijf leden tellende jury, maar ze kozen uiteindelijk unaniem de winnaar van dit jaar. Jurylid Paul Visser: 'Dit boek vertegenwoordigt een geweldig project. Een project waar al jarenlang veel mensen uit deze regio aan meewerken.'

Samenstellers Lex Schaars en Henk Lieftink namen de eretitel zondag in ontvangst. Zij waren zeer verheugd over de waardering voor het project waaraan zij met meerdere mensen al jaren werken.

Gekozen uit 85 boeken

'De Weerld c' werd gekozen uit een lijst van in totaal 85 boeken die in 2018 in de regio Achterhoek en Liemers zijn uitgegeven. Vormgeving, taalgebruik, inhoud, originaliteit en streekbinding waren de vijf bepalende factoren waarop jury de boeken beoordeelde.

In januari werden de vijf finalisten bekendgemaakt. Het winnende woordenboek liet 'Maria van Gelre, Sporen in het landschap', 'Geworteld in de Achterhoek', 'De Moordmolen' en 'The Wild East' achter zich in de strijd.