Eigenaar Vitesse: 'Allach één van de beste Nederlandse technisch directeuren'

Allach is zoals gemeld maandag weer begonnen aan zijn tweede avontuur bij Vitesse als de hoogste technische baas. Op de website van Vitesse reageert Oyf positief over de rentree van de geboren Hagenaar. De twee zouden bij het vertrek van Allach in 2017 regelmatig gebotst hebben, maar daar zegt de eigenaar niets over.

Sleutelposities bezet

De grootaandeelhouder is zelfs lovend: 'Met Mo hebben we een van de beste Nederlandse technisch directeuren aan de club verbonden. Marc van Hintum heeft de afgelopen periode de honneurs heel goed waargenomen. Met de komst van Mo Allach kan Marc zich weer volledig richten op zijn rol als hoofd scouting. En met de komst van Aloys Wijnker als hoofd Vitesse Voetbal Academie in december 2018, zijn alle sleutelposities van de voetbaltak weer kwalitatief goed bezet.”

Voortborduren

Algemeen directeur Pascal van Wijk vult aan. 'Bij Vitesse staat kwaliteit altijd op één. We hebben na het vertrek van Mo de tijd genomen om te zoeken naar de best mogelijke kandidaat. Toen bleek dat hij weer beschikbaar was en hij ook oren had naar een terugkeer, was de keuze snel gemaakt. We kennen de kwaliteiten van Mo. Hij is als geen ander in staat om de voetbalvisie in de organisatie te implementeren en uit te dragen. Bij Vitesse vinden we de voetbalacademie, het voetballab en de scouting erg belangrijk. Mo kan voortborduren op wat er mede door hem de afgelopen jaren is opgezet.'

