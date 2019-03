Beek in spanning: wordt de carnavalsoptocht afgeblazen?

Gaat de carnavalsoptocht in Beek (Berg en Dal) vanmiddag door? Om 11.00 uur komt het verlossende antwoord, want vanwege het stormachtige weer is het onzeker of de metershoge praalwagens de weg op kunnen.

Het is de 45e editie van de Rozen-Maôndag. Eerder gooiden de weersomstandigheden ook al roet in het eten. In 1990 viel er tijdens een storm een boom op een carnavalstent. Daarbij vielen toen meerdere gewonden. En in 2016 werd de optocht afgelast vanwege de harde wind.

Is het veilig?

Of het slechte weer nu weer reden is om het carnavalsfeest in Beek af te gelasten, is nog even de vraag. Vice-voorzitter Rogier Uijen van Stichting Rozenmaondag is voorzichtig positief.

'In de ochtend zien we een piek aan windstoten en daarna neemt het af. Maar er volgt vandaag nog overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio om te kijken of het veilig is om de optocht door te laten gaan.'

Verslaggever Vera Eisink sprak met vice-voorzitter Rogier Uijen:

Al een afmelding

Hoewel er dus nog geen besluit is genomen, heeft een carnavalsgroep zich al vanwege de harde wind afgemeld. 'Die willen het risico niet nemen', zegt Uijen. Jaarlijks staan er tussen de 7.000 en 10.000 mensen langs de route om de tientallen praalwagens te bewonderen.

Als de carnavalsoptocht doorgaat, doet Omroep Gelderland vanaf 14.00 uur live verslag. Via TV Gelderland, onze website en app hoef je dan niets te missen van de feestelijkheden.