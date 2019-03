Houd de handen goed aan het stuur: windstoten tot 90 km/uur

In Gelderland geldt de waarschuwing tot 12.00 uur. In de ochtend is het onstuimig met buien en kans op hagel en onweer.

Vallen de carnavalsoptochten in het water?

De organisatoren van de carnavalsoptochten in Beek (Berg en Dal) en Loo bij Duiven lijken niet onder de indruk. 'We hebben wagens van zes meter hoog. De voorspellingen zijn niet best, maar we zien het wel', sprak Remo Hendricksen van carnavalsvereniging De Dösvlègels in Beek zondag.

Omroep Gelderland doet vanaf 14.00 uur live verslag van de carnavalsoptocht in Beek. Via TV Gelderland, onze website en app hoef je niets te missen van de feestelijkheden.

In de loop van de dag nemen de buien en wind langzaam af en is er kans op wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden.

Zie ook: