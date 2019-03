Mo Allach terug als technisch directeur Vitesse: 'destijds al gemengde gevoelens'

door Richard van der Made

Allach was tussen 2013 en 2017 ook al technisch directeur bij Vitesse. 'Bij mijn vertrek gaf ik al aan met gemengde gevoelens de keuze te hebben gemaakt', zegt Allach op het clubkanaal. 'Ik heb Vitesse in die jaren namelijk leren kennen als een fantastische club, waar heel veel kundige en betrouwbare mensen werken.'

Enorme verrijking

'Destijds heb ik met mijn familie besloten een buitenlands avontuur aan te gaan', vertelt Allach bij zijn terugkeer op Papendal tegenover de clubsite. 'We waren benieuwd naar de cultuur, diversiteit en sportbeleving elders. Het is voor ons een enorme verrijking geweest, maar nu voelt het goed om weer terug te zijn in Nederland en bij Vitesse.”

Allach was dus al vier jaar technisch directeur in Arnhem. Hij vertrok na een verschil van inzicht met de huidige eigenaar Valery Oyf, die op dat moment al wel in de Raad van Commissarissen zat en zich regelmatig bemoeide met technische zaken. Ook voormalig trainer Henk Fraser kwam met Oyf in botsing.

Maccabi Haifa

Allach zou zich daar destijds aan gestoord hebben, maar bevestigde dat zelf nooit. Hij kreeg in het najaar van 2017 plotseling de kans om de technische baas te worden in Israël bij topclub Maccabi Haifa. Met die club heeft een aantal invloedrijke mensen achter de schermen bij Vitesse naar verluidt goede contacten. Op 6 november trok Allach daarom de deur achter zich dicht op Papendal en greep hij zijn buitenlandse avontuur met beide handen aan.

Allach tekent in Israel zijn contract.

Bij Haifa trok Allach onder anderen trainer Fred Rutten aan. Hij hield het zelf echter nog geen jaar vol in Israël en liet zijn contract eind oktober 2018 ontbinden. Vanaf dat moment zat hij thuis, maar nu keert hij dus weer terug op het oude nest. Naar verwachting wordt hij maandag op Papendal gepresenteerd door Vitesse. De club wil dat nog niet bevestigen.

Van Hintum terug in oude rol

Marc van Hintum stopt per direct met zijn werkzaamheden als technisch directeur en gaat zijn oude functie als hoofd scout weer oppakken bij Vitesse. Dat was al langere tijd de bedoeling. Allach was voor de periode Van Hintum vier jaar technisch directeur en won met de Arnhemse club in 2017 de beker.

Opleiding en scouting

Bij Vitesse structureerde Allach in zijn eerste periode vooral de jeugdopleiding en zette hij ook de scouting professioneel op poten. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de aan en verkoop van spelers. Prioriteit zal voorlopig waarschijnlijk liggen bij het inrichten van een nieuwe selectie voor het volgend seizoen.

Samen met Pascal van Wijk, die vorige maand de vertrokken Joost de Wit opvolgde als algemeen directeur, krijgt Allach een plaats bovenin de organisatie van Vitesse. Olivier Smit is commercieel directeur bij de Arnhemse club.