Juridische stappen tegen bestuur RTV Favoriet

door Maarten Beeks en Lonneke Gerritsen

Er liep vanuit de gemeente al langere tijd een onderzoek naar de werkwijze van het bestuur en deze week werd duidelijk dat er vanuit de subsidieverstrekkende gemeentes onvoldoende vertrouwen is om met het huidige bestuur verder te gaan. Het rapport oordeelde dat er niet transparant gehandeld wordt. Medewerkers hebben nu een advocaat ingeschakeld om ervoor te zorgen dat het huidige bestuur snel opstapt en dat de rust bij de omroep na lange tijd weer terugkeert.

Voormalig directeur Joshua Eusman kwam vorig jaar in opspraak nadat meerdere (oud) werknemers aan de bel trokken. Hij zou een schrikbewind voeren, mensen zonder pardon op straat zetten en bovendien liet hij reclame-inkomsten voor RTV Favoriet binnenkomen op de rekeningen van zijn eigen bedrijf, Goldstar Studio's. Een onafhankelijk accountant heeft daarop de jaarrekeningen van RTV Favoriet doorgenomen, maar de rekeningen van Goldstar zijn niet ingezien. De administratie van Goldstar Studio's en die van de omroepstichting liepen daardoor naadloos in elkaar over, gaf de wethouder afgelopen week aan. 'Daardoor zijn veel dingen vaag gebleven', concludeerde wethouder Anita van Loon.

Overdracht nieuw bestuur

Volgens Van Loon wil het huidige bestuur, waar ook Joshua's vader Marc Eusman in zit, de leiding snel overdragen aan een nieuw te vormen bestuur. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Sterker nog; volgens diverse medewerkers zou het huidige bestuur op de achtergrond bezig zijn met een overname van RTV Favoriet door Studio Rheden. Onder die vlag zouden Eusman en enkele vrienden binnen de omroep een nieuw radiostation willen beginnen.

Marc Eusman zegt tegen Omroep Gelderland dat van een overname door Studio Rheden geen sprake is. 'Hoe komen ze daar bij? Ja, er zijn in het verleden gesprekken gevoerd, maar dat speelt nu niet.' Volgens de bestuurder waren ze goed in gesprek met een nieuw te vormen bestuur, toen ze uit het niets een brief van een advocaat kregen. 'Maar wij dragen de boel alleen over als alle zaken goed geregeld zijn', voegt hij toe. 'Wij zijn er helemaal klaar mee en hebben geen zin meer om verder te gaan, maar we willen het allemaal wel goed overdragen. Dat is mijn visie, ik voel me verantwoordelijk'. Studio Rheden was niet voor commentaar bereikbaar.

De reactie van Eusman verbaast het nieuw te vormen bestuur. Volgens deze personen is er op 1 februari van dit jaar een mail naar de medewerkers verstuurd door het huidige bestuur met de mededeling dat ze in zeer goede sfeer de handen in elkaar hebben geslagen met vier betrokken medewerkers (nieuw te vormen bestuur) en dat er met hen en de gemeente gesprekken werden gevoerd om RTV Favoriet weer positief op de kaart te krijgen. Niet lang daarna zou het bestuur plotseling hebben aangegeven een overeenkomst met Studio Rheden te zijn aangegaan. Daar kwamen de medewerkers afgelopen vrijdag achter toen Studio Rheden het bestuur poogde over te nemen.

Subsidie nog steeds 'on hold'

Ondertussen hopen de medewerkers die zich al jarenlang voor de omroep inzetten dat er na lange tijd weer rust komt binnen de omroep. De komende dagen moet duidelijk worden hoe de juridische stappen vorm zullen krijgen. Volgens de gemeente Zevenaar zal er 14 maart door vertegenwoordigers van de subsidieverstrekkende gemeentes en de betrokken partijen gesproken worden over de overdracht van het bestuur binnen de omroep. Tot die tijd staat de subsidie nog steeds 'on hold'. Daartoe besloten de gemeentes eerder al in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.