Onrust in Wilp door branden bij afvalverwerker: 'Mensen voelen zich onveilig'

Zaterdagavond brak er een grote brand uit bij het afvalbedrijf in Wilp. De oppervlakte van een voetbalveld stond in lichterlaaie. Het is zeker niet de eerste keer dat Wilp te maken krijgt met branden bij het bedrijf. In 2013, 2014 en 2018 ontstond er ook al brand bij Attero en het eerdere VAR.

Nieuwe beveiligingssystemen

De brandweer was met tientallen mensen ruim dertien uur bezig om de brand van dit weekend onder controle te krijgen. Vermoedelijk ontstond de vlammenzee door broei. 'De afvalbranche kijkt gezamenlijk naar mogelijkheden om brand door broei eerder te signaleren en te voorkomen', aldus een Attero-woordvoerder na de brand. 'Dan moet je denken aan warmtebeeldcamera's en sensoren die het afval in de gaten houden.'

Met die sensoren en camera's had de brand mogelijk kunnen worden voorkomen, meent Ronald Koster, risicodeskundige van Burghgraef van Tiel, een bedrijf dat in opdracht van onder meer verzekeraars de brandveiligheidsrisico's inventariseert bij bedrijven. 'Je moet natuurlijk eerst de exacte oorzaak weten. Maar als het broei is geweest had de brand voorkomen, of in ieder geval verkleind kunnen worden. Met die systemen is alleen heel veel geld gemoeid. Je ziet dat er mondjesmaat wordt geïnvesteerd, maar het gaat nog niet snel genoeg.'

'Slot erop en klaar!'

Bewoners willen dat er nu eindelijk iets gebeurt. 'Ik sprak vandaag iemand die zei: slot erop en klaar. Zover is het al', vertelt Hans de Haan van de belangenvereniging in het dorp. Hij merkt dat het draagvlak voor de afvalverwerker in het dorp drastisch afneemt.

'Grote stukken afval zijn in de berm of op weilanden terechtgekomen. Wij kunnen dat zelf weer als chemisch afval in gaan leveren.' Buiten de overlast en rotzooi door de brand heerst er volgens De Haan ook een gevoel van onveiligheid. 'Mensen voelen zich niet veilig. Dat moet echt anders.'

Stukken afval in het dorp na de brand - Foto: Hans de Haan

Attero dwingen tot maatregelen

Burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst wil kijken of er mogelijkheden zijn om Attero te dwingen tot maatregelen. 'Het is opmerkelijk dat er dit jaar op meerdere plekken in Nederland brand is geweest bij Attero-bedrijven. We gaan kijken of we Attero niet moeten dwingen om stappen te zetten.' Er komt op korte termijn in ieder geval een gesprek tussen het afvalbedrijf en de gemeente.

Attero gaat maandag gewoon weer open. De tachtig medewerkers kunnen dan weer aan de slag. Het bedrijf wilde dit weekend verder niet op camera reageren.

