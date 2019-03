'Niet alle NL-Alerts kwamen aan rond Wilp'

Het zaterdag verstuurde NL-Alert rond de brand in Wilp is niet bij iedereen aangekomen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) bevestigt berichten die op social media verschijnen. Om hoeveel gevallen het gaat, is niet duidelijk.

De hulpdiensten besloten zaterdagavond tot het versturen van een NL-Alert. De brand in Wilp woedde in een berg afval ter grootte van één voetbalveld. Er was meteen sprake van een flinke rookontwikkeling.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is aan de hand van de windrichting besloten in welk gebied een NL-Alert werd verspreid. 'Vervolgens hebben we dat alert verstuurd. Maar we merken dus dat het niet overal is aangekomen. Zelf heb ik hem ook niet gehad terwijl ik wél in dat gebied woon.'

'Ik woon ernaast, maar geen alert'

Omroep Gelderland ontving meerdere reacties via Facebook:

Heleen Smit-Pietersma: 'Grote brand bij Attero. Deventer en Twello krijgen een NL-Alert. Sluit ramen en deuren. Wij wonen ernaast... Geen alert niks, noppes, nada.

Ilse Uit Den Bogaard: 'Vergeet niet erbij te vermelden dat de direct omwonende geen melding of iets hebben gekregen om ramen en deuren te sluiten.... er zijn wel mensen die een stuk en verder wonen die wel dat bericht hebben gekregen'.

Angelique Otters Houter: 'Ik kreeg hem gisteravond zelfs drie keer'.

Advies om ramen dicht te houden

Bewoners kregen in het bericht het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten. Hoeveel mensen het bericht niet ontvingen en waarom niet, is zondag niet duidelijk. 'Onze meldkamer zorgt uiteindelijk voor een melding richting de rijksoverheid, want vanuit daar worden de alerts verstuurd', zegt de VNOG-woordvoerder.