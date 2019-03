Atlete Nadine Visser plaatst zich voor finale 60 meter horden

Atlete Nadine Visser heeft zich op het EK indoor in het Schotse Glasgow geplaatst voor de finale van de 60 meter horden. De Arnhemse eindigde in een solide race als tweede in haar halve finale in een tijd van 7.99 seconden.

Het was dezelfde tijd als zaterdag in de series, toen ze daarmee de snelste overall was. De Hongaarse Luka Kozak bleef Visser met drie honderdsten voor in de halve finale.

Visser geldt als één van de favorieten voor het goud. Dit is mede gebaseerd op haar derde plaats van vorig jaar tijdens het WK indoor in Birmingham. Ze was toen in een tijd van 7.83 de snelste Europese loopster na twee Amerikaanse vrouwen.

Zondagavond om 19.25 uur is de finale van de 60 meter horden.