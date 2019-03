Feestelijk rustmoment in bruisend carnavalsweekend

Ook op zondag viert Gelderland carnaval. In Gendt was een carnavalsmis om tussen het feestgedruis door tot bezinning te komen.

Providentia

De carnavalsmis vindt dit jaar voor het eerst plaats in gebouw Providentia. Eigenlijk een heel logische plek, het gebouw is immers ooit als noodkerk gebouwd.

De viering start om elf minuten over elf. De liturgiegroep van de "Gentenarren" heeft samen met anderen een prachtige viering in elkaar gezet, met pakkende lezingen, en relaxte muziek door een kerkkoor uit Gendt

Sinds zo'n 12 jaar is deze kerkdienst een aanrader voor iedereen die in een carnavaleske sfeer weer even tot bezinning wil komen tijdens de Dolle Dagen.

tekst gaat verder onder de video

VIDEO Carnavalsmis.mp4

Vroeg opstaan geen punt

Nu is elf over elf als aanvangstijdstip in een feestweekend misschien een beetje vroeg.

Maar in Gendt denken ze daar anders over: 'Ik ben gisteren gewoon wat vroeger naar bed gegaan' en 'Dit is gewoon leuk, dit is carnaval' zeggen twee van de jongere vierders. De volwassenen vinden vooral het gezamenlijke karakter heel bijzonder. 'Dat geldt voor de meesten hier. Het is echt een saamhorigheidsfeest' zo legt een feestelijk uitgedoste kerkganger uit die 25 jaar geleden naar Gendt is verhuisd.

tekst gaat verder onder de foto's

De carnavalsmis duurt ongeveer een uur. Daarna storten de vierders zich weer volop in het feestgedruis