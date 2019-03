Café Sailor twee weken dicht na gezellige avond die eindigt in brand

De stichting die verantwoordelijk is voor de schadeafwikkeling na brand, concludeert dat het pand op dit moment onveilig is. 'De historische houten gevel is zodanig beschadigd dat die eerst hersteld moet worden', zegt een woordvoerder.

Als dat gebeurd is, dan komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kijken of het café weer open kan. 'Het hele pand zit onder het roet en dat is giftig. Dat moet dus eerst helemaal schoongemaakt worden.'

'Het was een gezellig avond'

Het was afgelopen nacht tot in de late uurtjes gezellig in Café Sailor aan de Catharijnestraat in Arnhem. Eigenaresse Tamara Schoonderbeek keek dus vreemd op toen ze rond 04.00 uur wakker werd omdat er brand was in haar café.

'Het was echt een gezellige avond zonder ruzie of gedoe. Om 02.30 uur heb ik de boel afgesloten en ben ik naar huis gegaan, drie straten verderop. Vervolgens maakten buren mij om 04.00 uur wakker omdat er brand was", zegt een geschrokken en balende Tamara Schoonderbeek, die het café twee jaar geleden overnam van haar moeder.

Scooter voor deur

Toen ze zich terug naar het café haastte, zag ze de brandweer bezig met bluswerkzaamheden. 'Ik zag meteen dat er een scooter voor de deur stond die er nog niet stond toen wij de boel afsloten. Ik heb inmiddels gehoord dat die scooter gestolen is.'

Veel reacties

De politie houdt rekening met brandstichting. Schoonderbeek tast zelf in het duister. 'Ik heb echt geen idee, ik hoop natuurlijk dat het niet tegen mijn café was gericht. Gelukkig heb ik inmiddels al veel reacties gehad van buurtbewoners die willen helpen om de boel schoon te maken.' Het café heeft een belangrijke sociale functie onder wijkbewoners van Klarendal.

Na het forensisch onderzoek door de politie gingen de handen zondagochtend uit de mouwen voor de schoonmaak. 'Het is vooral de gevel die schade heeft opgelopen. Verder is de boel vies door roet. Maar ik hoop echt later vandaag weer open te kunnen.'