Arnhemse IS-strijder wil terug naar Nederland

De Arnhemse IS-strijder Yago Riedijk wil met zijn vrouw en kind terug naar Nederland. Dat zegt hij in een gesprek met een correspondent van de BBC. Riedijk zit momenteel vast in een Koerdisch kamp in Syrië.

Riedijk sloot zich in 2015 aan bij IS. Hij geeft in het BBC interview toe dat hij voor de terreurorganisatie heeft gevochten. Maar hij zou zich nu van de organisatie hebben afgekeerd.

Zie ook: Marcouch zit niet te wachten op terugkeerders IS

Getrouwd met 15-jarige

Riedijk trouwde vier jaar geleden in het IS gebied met de toen 15-jarige Shamina Begum. De Londense vertrok destijds met twee schoolvriendinnen naar Syrië. Enkele dagen na haar aankomst in IS gebied trouwde ze met Riedijk. De Arnhemmer zegt hierover in het BBC interview dat ze wellicht nog jong was en dat ze misschien wat langer hadden moeten wachten met trouwen. Anderzijds zou het haar eigen keuze zijn geweest en zou ze hem hebben gekozen in het door IS gearrangeerde huwelijk.

BBC correspondent Quentin Sommerville plaatste een deel van het interview op Twitter

Zes jaar cel

Begum zit ook vast in een vluchtelingenkamp in Syrië. Ze raakte onlangs haar Britse identiteit kwijt en twee weken geleden beviel de inmiddels 19-jarige vrouw van een baby van Riedijk. Ze wil met het kind met haar man mee naar Nederland.

Riedijk wacht in Nederland zes jaar cel. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld voor het deel uitmaken van een terroristische organisatie. Afgelopen woensdag gaf burgemeester Ahmed Marcouch in een raadsvergadering nog aan dat Riedijk niet welkom is in Arnhem. Hij wil alle juridische mogelijkheden benutten om te voorkomen dat terugkeerders uit IS gebied naar Arnhem komen.