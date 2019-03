Code geel op maandag; wegwaaien op de praalwagen

De carnavalsoptocht in Beek Berg en Dal werd in 2016 een maand uitgesteld. Foto: Omroep Gelderland

De waarschuwing is maandag van kracht tussen 5.00 en 14.00 en dan zijn er ook verschillende carnavalsoptochten in Gelderland. 'We krijgen te maken met windkracht 5 of 6, maar het zit 'm vooral in de windstoten. Die kunnen pittig zijn, tot wel 90 kilometer per uur', aldus Dorien Bouwman van MeteoGroup.

'We hebben wagens van zes meter hoog', zegt Remo Hendricksen van carnavalsvereniging De Dösvlègels in Beek, in de gemeente Montferland. Toch lijkt hij niet onder de indruk. 'Niets zo wisselvallig als het weer. De afgelopen drie jaar hadden we steeds dezelfde voorspelling, en dat viel ook altijd wel mee. De voorspelling zijn niet best, maar we zien het morgen wel.'

Draaiboek voor slecht weer

Ook Rik Booltink, die de optocht in Loo bij Duiven organiseert, maakt zich geen zorgen. 'Drie jaar geleden hadden we ook heel slecht weer met veel wind en veel regen. De groepen die van ver kwamen hebben we toen gebeld om te zeggen dat ze de wagens al een dag eerder in onze wagenopslag kwijt konden. Verder hebben we toen een WhatsApp-groep opgezet om iedereen in te lichten over eventuele maatregelen. Dat draaiboek hebben we eigenlijk altijd aangehouden, dus dat volgen we nu ook.'

In Beek Ubbergen start de carnavalsoptocht om 14.00 uur. Drie jaar geleden ging de optocht daar niet door vanwege storm. Volgens MeteoGroup is de wind in de middag minder dan in de ochtend. De temperatuur komt uit tussen de 10 en 11 graden. 'Aan het einde van de middag krijgen we misschien zelfs een zonnetje', aldus Dorien Bouwman.

