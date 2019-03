Golfster Van Dam wint groot toernooi in Australië

Golfster Anne van Dam uit Arnhem heeft de ActewAGL Canberra Classic in Australië gewonnen. Hoewel niet in Europa, maakt het toernooi deel uit van de Europese Tour voor vrouwen.

Van Dam kwam in de voorlaatste ronde aan de leiding met de Sloveense Katja Pojacar na een ronde van 63 slagen, 8 onder het baangemiddelde. In de laatste ronde had van Dam 65 slagen nodig, maar had Pojacar er drie meer nodig. De Zuid-Koreaanse Shin Jiyai eindigde als derde.

Het is de vierde toernooizege voor de Arnhemse op de Europese Tour en ze steeg daarmee van de zesde naar de tweede plaats op de ranglijst. Volgende week is er opnieuw een toernooi in Australië voor de Europese Tour, het Women's NSW op de Queanbeyan Golf Club. Ook in de buurt van Canberra.