Een café aan de Catharijnestraat in Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag deels door brand verwoest. De bewoner van een bovengelegen woning werd met een hoogwerker naar beneden gehaald.

De brand ontstond rond 04.00 uur in Café Sailor. Omdat aanvankelijk niet bekend was hoeveel mensen er aanwezig waren in de woning boven het café, schaalden de hulpdiensten hun inzet op. Even later werd duidelijk dat er geen gewonden waren. De bewoner van de bovenwoning hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het café liep grote schade op. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.