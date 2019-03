Het vuur brak zaterdagavond rond 21.00 uur door onbekende oorzaak uit in een bergafval. Dikke zwarte rookwolken trokken over de omgeving. In een NL Alert kregen mensen het advies om ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

Over de snelweg A1 trekken zondagochtend nog flinke rookwolken. Ook zijn er nog vlammen te zien.



Foto: Persbureau Heitink

Blussen met zand

Hulpdiensten rukten flink uit, met onder meer korpsen uit Apeldoorn, Voorst en Deventer. De brandweer Twente was aanwezig met een drone om de brand van bovenaf te bekijken. De brandweer gebruikte onder meer zand om het vuur te doven. De vrees was dat blussen met water zou leiden tot verontreiniging van de omgeving.

Rond 03.10 was de brand onder controle. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verwacht nog wel enige uren zoet te zijn met nablussen. Toch zijn er zondagochtend nog vlammen te zien en komt er nog flink wat rook van het terrein af. Die rook trekt over de snelweg A1. Over de oorzaak van de brand zijn nog geen mededelingen gedaan.

Onvrede en eerder brand

Attero haalt energie en nieuwe grondstoffen uit afval. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 3,5 miljoen ton afvalstoffen. Op de locatie in Wilp gaat het om 225.000 ton gft-afval per jaar. Omwonenden hebben al vaker hun onvrede over het bedrijf geuit. In mei vorig jaar woedde er ook al brand.

Stankoverlast en advies

Volgens de veiligheidsregio zal er nog een tijdje sprake zijn van stankoverlast. In een gebied rondom de brand zijn roetdeeltjes terecht gekomen. Mensen krijgen het advies geen gewassen uit de tuin te eten als er zichtbare roetdeeltjes op zitten. Bladgroente als boerenkool is beter te vermijden. Gewassen uit kassen waarvan de ramen dicht waren, zijn gewoon te eten.

Grote brokstukken zijn te verwijderen door ze met handschoenen op te pakken en in te leveren als klein chemisch afval bij de gemeente. Mensen krijgen verder het advies speelplekken te inspecteren op roetdeeltjes. Dat geldt ook voor zandbakken.