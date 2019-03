Maikel van der Werff stopt frustratie in goal: 'Je wil belangrijk zijn'

De goal van Van der Werff leek buitenspel, maar op de beelden was dat ook lastig te zien. Na uitgebreide tussenkomst van de videoscheidsrechter werd de 2-1 toegekend. 'Ze keken er wel erg lang naar', moest de hoofdrolspeler erkennen. 'Ik had wel het idee dat ik iets te vroeg liep, maar het is moeilijk. Je bent gefocust op de bal. Ik moet zeggen, ik snap de twijfel wel', vertelde Van der Werff toen hij de beelden bekeek.

Tekst gaat verder na de video:

'Frustratie en blijdschap'

De goal maakte wel wat los bij de centrumverdediger. 'Het was beide. Frustratie en blijdschap. Het is fijn om weer te spelen. En een goal maken is altijd lekker. Wat je wil is belangrijk zijn en dat ben ik gelukkig ook voor de ploeg. Het was mijn derde goal dit seizoen. Dat voelt natuurlijk goed.'

Foto: Wil Kuijpers

Vitesse speelde voor rust dramatisch slecht. Na rust was het een stuk beter en zat er meer tempo en beweging in het aanvalsspel. 'Je moet altijd kritisch zijn en het was zeker niet goed', erkende Van der Werff. Maar we hebben mentaliteit en karakter getoond en onze rug gerecht.'

'Het kan niet op'

Dat Vitesse de rug kon rechten kwam door de snelle gelijkmaker van de jonge Thomas Buitink na de rust. En daarom kon hij na afloop ook alle camera's af. 'Dit is wel leuk, daar moet ik van genieten en dat doe ik ook.'

Het was de tweede treffer voor Buitink in Vitesse 1. 'Ik scoorde al in de KNVB-beker en toen konn het al niet op, nu ik ook al zo snel scoor in de competitie maakt het onbeschrijfelijk. Dit was een echte spitsengoal. Ik kwam naar de eerste paal en scoorde, dit zijn de goals waar ik van moet leven.'

Foto: Wil Kuijpers

'Te veel druk'

De aanvaller kwam in het veld omdat aanvaller Dauda geblesseerd raakte. Dat zorgde voor veel gedachten in het hoofd van Buitink. 'Ik heb nog niet eerder zolang mogen spelen. Ik dacht telkens: ik moet mezelf bewijzen en ik mag geen fouten maken. Ik leg mezelf soms wat teveel druk op, maar die goal haalde de druk wel weg.'

Foto: Wil Kuijpers

Drie keer op rij

Vitesse wint voor de derde keer op rij. 'Dat was waar we naar op zoek waren. Die flow wil je hebben en nu moeten we het ook vasthouden. Ik denk dat we het uiteindelijk super gedaan hebben en dat is een compliment aan iedereen.'