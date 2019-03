Liveblog: brandweer gebruikt zand om brand Wilp te blussen

23.07 Volgens een woordvoerder zijn tientallen brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. Medewerkers van Attero, de milieudienst en Rijkswaterstaat zijn ook ter plaatse. De brandweer blust niet grootschalig met water te voorkomen dat de omgeving besmet raakt met vervuild bluswater.

22.59 De brandweer gebruikt zand om de brand effectief te kunnen blussen, meldt de veiligheidsregio op twitter. Met een watergordijn wordt geprobeerd om de hoeveelheid rook te verminderen

22.53 Nieuwe beelden zijn binnen. Daarop zijn de vlammen te zien, plus brandweervoertuigen die komen aanrijden. Ook staan veel mensen te kijken.



22.48 De brandweer Twente is ook aanwezig en zet onder meer een drone in voor luchtbeelden.

22.40 De bluswerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang, meldt een brandweerwoordvoerder. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.

22.25 De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer druk bezig is met het blussen van de brand. Hierbij worden ook shovels ingezet. De wind hindert het bluswerk. Meetploegen kijken of er sprake is van schadelijke stoffen. De oproep is nog steeds om ramen en deuren gesloten te houden.

22.10 Videobeelden van de brand. Volgens een videocorrespondent zijn de beelden lastig te maken omdat het ter plaatse erg donker is.



22.05 De vestiging van Attero in Wilp is 75 hectare groot. Op het terrein wordt per jaar 225.000 ton gft-afval verwerkt tot onder meer compost en energie.

22.00 De brand zou woeden in een berg afval in een sorteerhal. De vlammen slaan metershoog uit het dak, meldt een videocorrespondent ter plaatse. Er zijn dikke rookwolken zichtbaar.

21.51 Tot in Zutphen is een brandlucht te ruiken, melden mensen op social media.

21.50 Beelden van hulpdiensten onderweg naar Wilp.

21.45 Ook de brandweer van Deventer is opgetrommeld om het vuur te bestrijden.

21.41 Attero haalt naar eigen zeggen energie en nieuwe grondstoffen uit afval. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 3,5 miljoen ton afvalstoffen.

21.39 Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip 1, het hoogte niveau voor incidentenbestrijding

21.37 Er staat een grote berg afval in brand, aldus de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dikke zwarte rook is zichtbaar.

21.35 Er is een NL Alert uitgegaan in verband met de brand